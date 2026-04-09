        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde yasak olmasına rağmen baraj gölüne serilen ağ ekiplerce toplandı

        Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında baraj gölüne serilen 650 metre ağ toplandı, ağa takılan balıklar suya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 16:57
        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kayalıköy Barajı'na yasak olmasına rağmen ağ serildiği bilgisine ulaştı.

        Ekipler, barajda serili olan 650 metre misina ağı topladı. Ağa takılan balıklar ise suya bırakıldı.

        Ağı baraj gölüne seren 2 kişiye 94 bin 794 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

