Kırklareli'nde yasak olmasına rağmen baraj gölüne serilen ağ ekiplerce toplandı

Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında baraj gölüne serilen 650 metre ağ toplandı, ağa takılan balıklar suya bırakıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kayalıköy Barajı'na yasak olmasına rağmen ağ serildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, barajda serili olan 650 metre misina ağı topladı. Ağa takılan balıklar ise suya bırakıldı. Ağı baraj gölüne seren 2 kişiye 94 bin 794 lira ceza uygulandı.

