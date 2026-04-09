        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde "Yerel Düzey Sel, Taşkın ve Su Baskını Tatbikatı" düzenlendi

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde "Yerel Düzey Sel, Taşkın ve Su Baskını Tatbikatı" yapıldı.

        Giriş: 09.04.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Kırklareli İl Afet Müdahale Planı ve İlçe Afet Müdahale Planı uygulamaya alındı.

        Lüleburgaz ilçesinin Dere Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta olası bir taşkın senaryosu kurgulandı. 23 afet grubunun katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta 474 personel görev alırken, 20'si arama kurtarma olmak üzere 165 araç görevlendirildi.

        10 saat süren masa başı tatbikatının ardından ekipler, saha çalışması başlattı.

        Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız başkanlığında bir alışveriş merkezi otoparkında afet koordinasyon merkezi kuruldu.

        Sahra hastanelerinin de kurulduğu alanda, saha ekiplerinin çalışmaları takip edilerek koordinasyon sağlandı.

        Senaryo kapsamında, taşkın ve sel sonucu dere yatağında akıntıya kapıldığı izlenimi verilen bazı maketler, belirlenen alanlara yerleştirildi.

        Ekipler ise dere bölgesinde arama kurtarma faaliyeti yürüttü.

        Dere yatağında ve çalılık alanlarda yaralılara ulaşan ekipler, müdahalede bulundu.

        Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği Kırklareli İl Temsilciliğinden bir görevli ise paramotor ile dere yatağı üzerinde uçuş gerçekleştirerek arama kurtarma faaliyetlerine destek verdi.

        Tatbikat, gün boyu devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Zeytinlikte katledilen genç kız için karar!
        Zeytinlikte katledilen genç kız için karar!
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Yılmaz Güney açıklaması
        Yılmaz Güney açıklaması
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde IBAN kullandırmanın hukuki sonuçları anlatıldı
        Kırklareli'nde IBAN kullandırmanın hukuki sonuçları anlatıldı
        Pehlivanköy'de çiçek açan kanola bitkinin fizyolojik gelişimi incelendi
        Pehlivanköy'de çiçek açan kanola bitkinin fizyolojik gelişimi incelendi
        Kırklareli'nde yükümlüler ve protokol üyeleri fidan dikti
        Kırklareli'nde yükümlüler ve protokol üyeleri fidan dikti
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, İl Emniyet Müdürü Çamuroğlu'nu ziyaret e...
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, İl Emniyet Müdürü Çamuroğlu'nu ziyaret e...
        Kansere karşı üç zorlu mücadele veren hemşire umudunu yitirmedi
        Kansere karşı üç zorlu mücadele veren hemşire umudunu yitirmedi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa