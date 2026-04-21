Kırklareli'nin Vize ilçesinde düzenlenen Vakıf Performans Karneleri Toplantısı düzenlendi.



Vali Uğur Turan başkanlığında kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıda, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu ve vakıf müdürleri, yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaptı.



Sosyal destek mekanizmalarının ihtiyaç sahibi vatandaşlara etkin ve zamanında ulaştırılmasının önemli olduğunu belirten Turan, hizmet niteliğinin artırılması ve vatandaş memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması için çalışmaların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.



Konuşmaların ardından vakıf performansı, sosyal yardımların hızı, verimliliği ve uygulamada karşılaşılan sorunlar istişare edildi.



- Vali Turan, taziye ziyaretinde bulundu



Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Emin Balkan'ın ailesini ziyaret etti.



Vefat eden Balkan'ın yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Turan, şehit ve gazileri hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.



Ziyarette, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş da bulundu.













