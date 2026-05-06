Pınarhisar'da Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.



Kaymakam Enver Özderin başkanlığında, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, okul ve çevresinde alınan mevcut güvenlik önemleri değerlendirilerek ek tedbirler görüşüldü.



Okul giriş ve çıkış saatlerinde alınan trafik önemleri ile dikkat edilmesi gereken tedbirler değerlendirildi.



Toplantıya, ilgili kurum müdürleri, okul müdürleri, rehber öğretmenleri, okul aile birliği başkanları ve servis şoförleri katıldı.



- Öğrenciler yaya geçitlerini boyadı



Pehlivanköy ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri devam ediyor.



İlçe Emniyet Amirliği, Pehlivanköy Belediyesi ve öğrencilerin katılımıyla Zübeyde Hanım Meydanı'nda yaya geçidi boyama etkinliği yapıldı.



Etkinlikte, ilkokul öğrencilerine yaya geçidinin önemi anlatıldı.



Daha sonra öğrenciler yaya geçitlerindeki çizgileri boyadı.

