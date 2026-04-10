        Trakya'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı kutlandı

        Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yılı, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Edirne'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, anıta çelenk sundu.

        Ayhan, yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Teşkilatın milletin huzur ve güvenliğini sağlamak için büyük özveri ve kararlılıkla görev yaptığını belirten Ayhan, köklü geçmişinden aldığı güçle Türk Polis Teşkilatının bugün dünyanın saygın güvenlik teşkilatları arasında yer aldığını ifade etti.

        Ayhan, teşkilatın yüksek sorumluluk bilinciyle suç ve suçluyla mücadelesini kesintisiz sürdürdüğünü vurgulayarak, polislerin toplumun huzurunu sağlamak adına ortaya koyduğu gayretin, teşkilatın itibarını her geçen gün daha da güçlendirdiğini kaydetti.

        Ayhan, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görevimizin başındayız. Suç ve suçluyla mücadelede kararlılıkla çalışırken, vatandaş odaklı hizmet anlayışımızla da her zaman halkımızın yanında olacağız." dedi.

        Törene, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Edirne Şube Başkanı Ali Bilgin, gaziler, muhtarlar, il protokolü ve polisler katıldı.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Çamuroğlu, konuşmasında, polis teşkilatının milletin huzur ve güvenliği için görevinin başında olduğunu söyledi.

        Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünün gururla kutlandığını ifade eden Çamuroğlu, teşkilatın hukukun üstünlüğünü esas alarak, vatandaşların can ve mal güvenliğini, kamu düzenini sağlamak ve suçla mücadele etmek adına gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını kaydetti.

        Kırklareli Şehitliği'nde devam eden törende, şehitler için dua edildi.

        Programa, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş, protokol üyeleri, şehit aileleri ve polisler katıldı.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ'daki kutlama töreni Valilik önünde gerçekleşti.

        İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Turanlı, teşkilatın 181 yıllık tarihinde görev almaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

        Tekirdağ'ın huzur ve güvenliği için çalıştıklarını anlatan Turanlı, "Tekirdağ'ın sorun diye telakki edilen uyuşturucu konusuyla ilgili burada bulunduğum süre içerisinde taahhüt ettiğim hedefler doğrultusunda gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Aldığımız çok mesafe var ama varmak istediğimiz, gençliğimizi korumak, çocuklarımızı bu şeytan obasından uzaklaştırmak için çok daha fazla dokunuşa ihtiyaç var." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

