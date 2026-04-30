KAEÜ'de "Aile içinde huzur ve mutluluk" dersi verildi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ), lisans öğrencileri ile 60 yaş ve üzeri öğrencilerinin katılımıyla "Aile içinde huzur ve mutluluk" dersi yapıldı.



KAEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nur Çetin'in uzun süredir verdiği kadın ve aile dersi kapsamında "Aile içinde huzur ve mutluluk" başlıklı özel bir ders gerçekleştirildi.



Lisans öğrencileri ile 60 yaş üstündeki öğrencileri bir araya getiren derste, aile içi iletişim, mutlu aile özellikleri ve kuşaklar arası dayanışmanın önemi ele alındı.





Ders kapsamında, teorik bilgi, tecrübe paylaşımı ve uygulamalı öğrenme aynı sınıf ortamında buluşturularak kuşaklar arası öğrenme deneyimi sunuldu.



Çetin, yaptığı açıklamada, derste, ailenin bireyin hayatındaki kurucu rolü, aile içi iletişimin önemi, karşılıklı anlayış, sabır ve empati temelli ilişkilerin aile huzuruna katkısını anlattıklarını ifade etti.



Aile içinde karşılaşılan sorunlara ilişkin bir gösterimin de sahnelendiğini belirten Çetin, huzur ve mutluluğun emek, sabır, anlayış, sorumluluk ve sağlıklı iletişimle inşa edilebileceğini anlattı.



Çetin, farklı yaştaki öğrenciler arasında karşılıklı paylaşımlar da yapılarak, fedakarlık, sabır ve kuşaklar arası anlayışın öneminin değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

