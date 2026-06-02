Kırşehir'de bu yılın ilk 5 ayda 16 metruk bina yıkıldı
Kırşehir'de bu yılın ilk 5 ayında 16 metruk binanın yıkımı gerçekleşti.
Giriş: 02.06.2026 - 18:04 Güncelleme:
Kırşehir'de bu yılın ilk 5 ayında 16 metruk binanın yıkımı gerçekleşti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suç ve suçluların barınma alanı haline gelme riski taşıyan metruk yapılara yönelik denetim çalışması yürütüldü.
Bu kapsamda bu yılın ilk 5 ayında tespiti yapılan 21 metruk binadan 16'sı yıkıldı.
Ekiplerin, kamu düzeninin sağlanması ve genel asayişin korunması amacıyla çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ