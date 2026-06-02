Kırşehir'de bu yılın ilk 5 ayda 16 metruk bina yıkıldı

Kırşehir'de bu yılın ilk 5 ayında 16 metruk binanın yıkımı gerçekleşti.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suç ve suçluların barınma alanı haline gelme riski taşıyan metruk yapılara yönelik denetim çalışması yürütüldü.



Bu kapsamda bu yılın ilk 5 ayında tespiti yapılan 21 metruk binadan 16'sı yıkıldı.



Ekiplerin, kamu düzeninin sağlanması ve genel asayişin korunması amacıyla çalışmaları sürüyor.

