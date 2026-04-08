Kırşehir'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Kırşehir'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında kent girişinde bir otomobili durdurdu.





Araçta yapılan aramada, düzensiz göçmen olduğu belirlenen İ.Z. yakalandı.





Sürücü A.D. ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.





Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





Düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



