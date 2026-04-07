        Kırşehir'de Roma dönemine ait mezar taşı ele geçirildi

        Kırşehir'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir mezar taşı ele geçirildi.

        Giriş: 07.04.2026 - 11:30 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu D.T'ye ait bahçede tarihi eser olduğunu belirledi.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda, D.T'ye ait bahçede bir kısmı toprağa gömülü mezar taşı buldu.

        Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı, incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

