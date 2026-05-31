Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Bayram tatili dönüşü otoyol ve kara yollarında trafik yoğunluğu sürüyor

        Bayram tatili dönüşü otoyol ve kara yollarında trafik yoğunluğu sürüyor

        Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçen tatilciler nedeniyle Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesimi ile D-100 kara yolunun Karabük geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 17:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayram tatili dönüşü otoyol ve kara yollarında trafik yoğunluğu sürüyor

        Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçen tatilciler nedeniyle Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesimi ile D-100 kara yolunun Karabük geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Bayram tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşlar, dönüş yolunda Anadolu Otoyolu İstanbul istikametindeki İzmit, Derince ve Çayırova ilçeleri geçişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu.

        Özellikle İzmit Alikahya Mahallesi mevkisi ile Bekirdere ve Gültepe rampalarında, yolun 2 şeride düştüğü noktalarda trafik zaman zaman yavaşladı.

        Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 kara yolunun İzmit geçişinde de trafik yoğunluğu etkili oldu.

        Bu arada otoyollarda meydana gelen hasarlı kazalar bazı noktalarda ulaşımı aksattı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolların farklı noktalarında görev yaparak denetimlerde bulunuyor.

        Otoyolun Ankara yönünde ise trafik akışı normal seyrediyor.

        - Karabük

        Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde, dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk oluştu.

        D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yer yer trafik yavaşladı.

        Kocaeli, Sakarya ve İstanbul illerine gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

        Bolu'da arıza yapan otomobil, ulaşımın aksamaması için polis ekiplerince yol kenarına alındı.

        D-100 kara yolu Karabük-Gerede yönünde meydana gelen tek taraflı hasarlı trafik kazasında sol şeritte kalan araç, Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince güvenli şekilde yol kenarına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "İki santrforla anlaştık"
        "İki santrforla anlaştık"
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Karısını katletti! Önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı!
        Karısını katletti! Önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!

        Benzer Haberler

        Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde tatil dönüşü yoğunluğu
        Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde tatil dönüşü yoğunluğu
        Kocaeli Film Festivali'nin açılış galasında oyuncular sanatseverlerle buluş...
        Kocaeli Film Festivali'nin açılış galasında oyuncular sanatseverlerle buluş...
        Aziz Yıldırım: "İki santrforla prensipte anlaştık" Fenerbahçe Kulübü Başkan...
        Aziz Yıldırım: "İki santrforla prensipte anlaştık" Fenerbahçe Kulübü Başkan...
        Kocaeli geçişinde Anadolu'dan Avrupa'ya bayram dönüş trafiği akıcı ilerliyo...
        Kocaeli geçişinde Anadolu'dan Avrupa'ya bayram dönüş trafiği akıcı ilerliyo...
        Aziz Yıldırım Kocaeli'de Fenerbahçelilerle buluştu:
        Aziz Yıldırım Kocaeli'de Fenerbahçelilerle buluştu:
        Para Yüzme Avrupa Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak
        Para Yüzme Avrupa Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak