Para Yüzme Avrupa Şampiyonası Kocaeli'de yapılacak

2026 Para Yüzme Avrupa Şampiyonası, 7-12 Eylül'de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilecek.



Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, 40 ülkeden 1000 sporcunun katılımının beklendiği organizasyon kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda 166 madalya yarışı yapılacak.



Türkiye’yi altın madalya sahibi Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk gibi dünya çapında başarı elde eden milli sporcuların temsil edeceği şampiyona, Norveçli Jo Kebriel, İtalyan Giulia Ghiretti, Faye Rogers ve Alman Josia Topf gibi alanında önemli sporcuları da ağırlayacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'ye uluslararası boyut kazandıracaklarını belirterek "Bu daha başlangıç vuruşuydu. Buradaki enerji tüm Türkiye’ye yayılacak. Buradan yakılan ateş tüm Türkiye’yi saracak." ifadelerini kullandı.

