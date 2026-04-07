Bocciada şampiyonluklarıyla adından söz ettiren SMA'lı Alyurt, gözünü 2028 Paralimpik Oyunları'na dikti

ENES TAHA ERSEN / MEHMET KARA - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü boccia takımında ulusal ve uluslararası başarılarıyla dikkati çeken SMA'lı milli sporcu Havva Alyurt, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılıp ülkesine madalya kazandırmayı hedefliyor.



Boccia ile 2017 yılında bir hocasının tavsiyesi üzerine tanışan 29 yaşındaki Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası Alyurt, kısa sürede önemli dereceler elde ederek 2019'da milli takıma seçildi.



Milli sporcu, dünya sıralamasında üst sıralarda yer alarak 2022’de Polonya'da ve 2024'te Roma'da dünya ikinciliği, aynı yıl Brezilya’nın Sao Paulo kentinde düzenlenen World Boccia Cup’ta dünya şampiyonluğu kazandı. Alyurt, son olarak 2025’te Portekiz’in Coimbra kentinde gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası’nda çiftler kategorisinde bronz madalya elde etti.



SMA Tip-2 hastası olan ve doğuştan kolları ile bacaklarında engel bulunan Alyurt, AA muhabirine, bocciaya nasıl başladığını anlattı.



Alyurt, ilk başlarda antrenmanlara gitmek istemediğini ancak ailesinin desteğiyle spora devam ettiğini belirterek, zamanla bu sürece alıştığını ve sporu severek yapmaya başladığını ifade etti.



Boccianın hayatında önemli dönüm noktası olduğunu vurgulayan Alyurt, ilk Türkiye Şampiyonası deneyimine ilişkin şunları kaydetti:



"İlk Türkiye Şampiyonası'na 6 aylık sporcuyken katıldım ve o dönemde ben hep yenildim. O 6 aylık antrenman sürecinde bir kere bile kazanmış sporcu olamadım antrenmanda. Hocamla hep maç yapıyordum. Kendimde göremediklerimi o turnuvaya gittiğimde gördüm. Orada içimden bambaşka bir Havva çıktı ve sahadaki Havva'yı çok sevdim. O anki o mücadele ruhumu, kazanmış olmayı... Bir maç, iki maç da değil, hiçbir çıktığım maçta yenilmedim Rabb'imin izniyle. Bu da beni haliyle motive etti. Bu spor bana çok şey kattı diyebilirim."



- "Hedefimiz önce Avrupa, sonra olimpiyatlar"



Alyurt, ailesinin desteği sayesinde hiçbir zaman engeline odaklanmadığını, bocciayla birlikte daha disiplinli, sosyal ve mücadeleci bir insan haline geldiğini dile getirdi.



Kendisi gibi engelli bireylere seslenen Alyurt, "Engelli kardeşlerimiz inansınlar, pes etmesinler. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Ben engelimi bahane ederek, engelimin arkasına sığınarak, 'Yapamazsın, edemezsin.', hiçbir zaman kendime demedim." dedi.



Gelecek hedeflerine de değinen Alyurt, ilk etapta Avrupa şampiyonluğu, uzun vadede ise 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil ederek madalya kazanmayı amaçladığını belirtti.



- "Onun gözlerindeki gülüşü, mutluluğu tüm dünyaya bedel"



Milli sporcunun babası Kurbani Alyurt ise kızının spor hayatına destek olmak için 2017 yılında işinden ayrıldığını, zamanla kendisinin de bocciaya başladığını ifade etti.



Kızının mutluluğunun kendisi için en büyük motivasyon olduğunu vurgulayan Alyurt, "Onun gözlerindeki gülüşü, mutluluğu tüm dünyaya bedel." diye konuştu.



Alyurt, kızının antrenman sürecinde hem babası hem antrenörü hem de yardımcısı olarak yanında yer aldığını anlatarak, 2027 Avrupa Şampiyonası ve 2028 Paralimpik Oyunları için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.



- Boccia sporu



Boccia, aslen serebral palsi hastalığı bulunan kişiler tarafından oynanmak üzere tasarlanmış bir strateji ve doğruluk oyunudur. Bu spor artık motor becerileri etkileyen engelleri bulunan sporcuları da içermektedir.



Bu spor oyuncuların renkli topları, "jak" olarak bilinen beyaz bir hedef topuna mümkün olan en yakın mesafeye atarak ya da yuvarlayarak oynadıkları düzgün bir yüzeyde oynanır. Jak topunun yakınına en fazla topu yerleştiren oyuncu, çift ya da takım oyunu kazanır.



Takım maçlarında altı bölüm oynanırken, bireysel ve çiftler maçları dört bölümden oluşur. Her bir bölümden sonra "jak"e, topu en yakın olan sporcu, çift veya takım 1 puan alır ve hedef topuna rakiplerininkinden daha yakın olan her bir top için artı bir puan alırlar.



Her bir sporcu, çift veya takım, her bölümde altı top atar.

