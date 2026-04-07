Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde çocuk yoğun bakım ünitesi açıldı

        Kocaeli Üniversitesi'nde hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan çocuk yoğun bakım ünitesi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 15:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde çocuk yoğun bakım ünitesi açıldı

        Kocaeli Üniversitesi'nde hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan çocuk yoğun bakım ünitesi açıldı.


        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, iş insanı Vefa İbrahim Aracı'nın güzel bir üniteyi ülkeye kazandırdığını belirterek, özel sektörün vergilerin dışında, vefa duygusuyla ülkeye kazandırdıkları böylesine eserlerin bu topraklara sahip çıkma duygusunun önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

        Dünya düzeninin adaleti sağlayamadığı bir dönemde, toplumların kendi öz değerlerine ve insani bağlarına sarılmasının en büyük umut yolu olduğunu dile getiren Tatar, Aracı ailesine teşekkür etti.

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise 2 yıllık görev süresi içinde Aracı ailesi ile dördüncü açılış programını gerçekleştirdiklerine değinerek, eğitim ve sağlığa katkılarından dolayı aileye teşekkür etti.

        Açılışını yaptıkları ünitenin şifa bekleyen çocukların tedaviye daha rahat ulaşması noktasında önemli katkı sunacağını belirten Aktaş, "Aracı ailesinin yaptığı bu destek ve üniversiteye yaptığı diğer destekler de gerçekten takdire şayan ve umuyorum devam edecek." dedi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kamu özel sektör uyumunun başarılı bir örneğini gördüklerini kaydetti.

        Kocaeli'de kazanıp Kocaeli'ye değer katmaya çalışan iş insanlarının şehir için ayrı bir anlamı olduğunu söyleyen Büyükakın, "Biz bunun farkındayız ve onları diğerlerinden ayrı tutuyoruz. Bunu da özellikle ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Büyükakın, şehre katkıları için Aracı ailesine teşekkür etti.

        Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de gücü yeten herkese üniversiteye katkı sağlama çağrısında bulunarak, bağışçılar aracılığıyla aldıkları cihazların hayat kurtarabildiğini ifade etti.

        Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, aile olarak doğdukları ve yaşadıkları Kocaeli’ye karşı sorumluluk hissettiklerini ve şehre değer katmaya devam edeceklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, yoğun bakım ünitesini gezdi.

        Programa, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Görkem Aksu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Adil Pelister, akademisyenler ve Aracı ailesi üyeleri katıldı.

        Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kazandırılan Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nin inşaat sürecinden tam donanımlı hale getirilmesine ve tıbbi cihazlarla donatılmasına kadar tüm aşamalar Aracı Ailesi'nin katkılarıyla gerçekleştirildi.

        İleri düzey yoğun bakım standartlarına uygun şekilde hayata geçirilen 7 yataklı ünite, çocuk hastalar için güvenli ve kapsamlı tedavi süreci sunacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Hastaneye kaldırıldı
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!

        Benzer Haberler

        GOSB Teknopark Ardahan Girişim Ofisi'nde girişimci kabul süreci başladı
        Eşini ve akrabasını ağır yaralamıştı: Mağdur kadın kezzap tehdidini anlattı...
        Fabrikada 3 işçinin öldüğü olaya ilişkin 3 tutuklama
        Körfezli genç yüzücüler TDT yüzme elemelerinde bölge birincisi oldu
        Bocciada şampiyonluklarıyla adından söz ettiren SMA'lı Alyurt, gözünü 2028...
        160 kişiyi dolandırıp kaçan galericiyle bağlantılı gözaltına alınan 4 kişid...