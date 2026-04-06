Kocaeli'de 30 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de 30 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "dolandırıcılık" ve "birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma" suçlarından hakkında kesinleşmiş 30 yıl 3 ay 15 gün hapis ve 87 bin 100 lira idari para cezası bulunan U.K'yi (39) yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.