Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını davasının ikinci duruşması başladı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin, aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 7'si tutuklu, 2'si firari 16 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.



Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları yer aldı. Tutuklu sanık Aleyna Oransal ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Duruşmada, daha önce ortak müdafi huzurunda savunma yapan yapı inşaat firmasının ortakları tutuksuz sanıklar C.Ö.Y, Ö.Y. ve Ö.Y'ye müdafilerinin değişmesi nedeniyle yeniden söz verildi.



SEGBİS üzerinden dinlenilen tutuksuz sanık C.Ö.Y, babası Ö.Y. ve amcası Ö.Y'nin ortağı olduğu inşaat firmasını fiilen kendisinin yönettiğini söyledi.



Yangının meydana geldiği fabrika binasının bulunduğu arsayı 30 Aralık 2024'te inşaat yapmak için satın aldıklarını belirten C.Ö.Y, binayı satın aldıktan 4-5 ay sonra ilk kez gördüğünü, bu ziyaret sırasında herhangi bir üretim faaliyetine şahit olmadığını savundu.



C.Ö.Y, olay günü Ataşehir'deki evinde olduğunu dile getirerek, "Bilgi almak için Kurtuluş Oransal'ı aradım. Beni tanımadı. İçerde insanların olduğunu bilmiyordum." dedi.



İlk başta küçük yangın olduğunu düşündüğünü anlatan C.Ö.Y, "Arabaya binip yangının olduğu yere geldim. Uzaktan seyretmekle yetindik sadece. Daha sonra Gebze'deki iş yerime gittim." ifadesini kullandı.



Firmanın diğer ortakları tutuksuz sanıklar Ö.Y. ve Ö.Y. de burayı yıkıp inşaat yapmak için satın aldıklarını, fabrikayı hiç görmediklerini iddia etti.



SEGBİS üzerinden dinlenilen tutuksuz sanık iş güvenliği uzmanı M.D. ise iş güvenliği uzmanı S.Ç. ile gittikleri adreste Ravive Kozmetik'in olmadığını, bunun üzerine geri döndüklerini anlattı.



Tutuksuz sanık iş güvenliği uzmanı S.Ç. SEGBİS üzerinden verdiği ifadesinde, kendilerine verilen adrese gittiklerinde başka firmanın olduğunu gördüklerini, iş yerine dönüp durumu sorumlu müdür Ünal Aslan'a bildirdiğini, daha sonra bununla ilgili bilgi akışı olmadığını söyledi.



Fabrika işçilerinden müşteki Zeynep Hüseyin, 15 yaşında işe başladığını, kendisini Kurtuluş Oransal'ın işe aldığını belirterek, olay günü parfüm paketlediklerini, patlamanın olayda ölen Tuncay Yıldız'ın olduğu yerde gerçekleştiğini kaydetti.



İş yerinde daha önce sanıklar İsmail Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör'ü gördüğünü dile getiren Hüseyin, kendilerine herhangi bir koruyucu ekipman ve iş güvenliği eğitimi verilmediğini anlattı.



Yangında hayatını kaybeden işçilerden Hanım Gülek'in kızı Tuğba Gülek Laç da annesinin sigortasız çalıştığını, sigortası yapılacağı yönünde kendisine umut verdikleri için çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.



Kozmetik firması yetkililerinin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen firari sanıklardan Abdurrahman Bayat, duruşmaya kendi isteğiyle geldiğini belirterek, iddianameyi okuduktan sonra savunma yapmak istediğini kaydetti.



Beyan ve taleplerin alınmasının ardından ara karar kuran mahkeme heyeti, hakkında "suçluyu kayırma" suçundan kuvvetli suç ve kaçma şüphesi bulunması nedeniyle Abdurrahman Bayat'ın tutuklanmasına, Aleyna Oransal'ın cezaevinde kalıp kalamayacağı konusunda hastaneden rapor alınmasına ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya katılmasına karar vererek, duruşmaya ara verdi.



- Olay ve ceza istemleri



Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız da 15 Kasım'da yaşamını yitirmişti.



Soruşturma kapsamında, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmış, fabrika sahiplerinden olan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren Kurtuluş Oransal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



Bilirkişi raporunda, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sahada etkin şekilde yerine getirmediği belirlenen Küresel Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) sorumlu müdürü Ünal Aslan, 3 Aralık'ta, yapıyı yangın güvenliği açısından eksik ve tehlikeli durumda kiraya verdiği ve bu nedenle "tali ağır kusurlu" olduğu değerlendirilen fabrika binasının eski sahibi Güven Demirbaş da 4 Aralık'ta tutuklanmıştı.



Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 97 sayfalık iddianamede, tutuklu kozmetik firması yetkilileri Altay Ali ve kardeşi İsmail Oransal ile ortak üretim yaptığı değerlendirilen kozmetik firmasının tutuklu yetkilileri Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet, "olası kastla mala zarar verme" suçundan ise 3'er kez 5 ay 10 günden 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Olayın yaşandığı fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren Küresel OSGB firmasının işletmecisi firari Ü.Ç, sorumlu müdürü tutuklu Ünal Aslan ile iş güvenliği uzmanları M.D. ve S.Ç, fabrika binasının eski sahibi tutuklu Güven Demirbaş, binayı satın alan şirketin yetkilileri C.Ö.Y, Ö.Y. ve Ö.Y'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenilen iddianamede, kozmetik firması yetkililerinin kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklu şüpheliler Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü ile tutuksuz Ö.A. ve firari Abdurrahman Bayat için "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

