Kocaeli'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Hisareyn Mahallesi Kosova Caddesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
