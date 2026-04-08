Kocaeli'de "Polis Haftası" kapsamında şehitler için mevlit okutuldu
Kocaeli'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Giriş: 08.04.2026 - 16:20
Karamürsel Merkez Camisi'nde öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.
Programın ardından vatandaşlara, lokum, şeker ve gül suyu ikram edildi.
Programa, İlçe Emniyet Müdürlüğü mensupları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
