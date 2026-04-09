Kocaeli'de promosyon ürünleri imalathanesinde çıkan yangında hasar oluştu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde promosyon ürünleri imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.





Kirazlıyalı Mahallesi Şehit Kubilay Caddesi'ndeki bir promosyon imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında imalathanede hasar oluştu.



Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

