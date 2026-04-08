        Kocaeli'nin ihracatı 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü

        ŞAHİN OKTAY - Türk sanayisinin ana üssü Kocaeli, yılın ilk çeyreğinde otomotivdeki durağanlığa rağmen kimya sektöründeki performans artışıyla 5,8 milyar dolarlık ihracata imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Kocaeli, en büyük ihracat kalemi otomotivdeki yatay seyre rağmen, kimya ve gemi inşa gibi alanlardaki güçlü performans artışıyla dış ticaretteki istikrarını sürdürmeye devam ediyor.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, kentin 2025'in ilk çeyreğinde 5 milyar 574 milyon dolar olan dış satımı, 2026’nın aynı döneminde yüzde 4 artışla 5 milyar 797 milyon dolar oldu.

        Şehrin en güçlü sektörü olan otomotiv endüstrisinin ihracatı, söz konusu dönemde yüzde 0,2'lik sembolik bir gerileme ile 2 milyar 824 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

        Otomotivdeki bu durağan seyri, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü telafi etti. Sektör ocak-mart döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artırarak 1 milyar 550 milyon dolara çıkardı ve yılın ilk çeyreğinde ihracattaki büyümede önemli rol oynadı.

        Demir ve demir dışı metaller sektörü 367 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer alırken, bunu 279 milyon dolarla çelik, 273 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 129 milyon dolarla makine ve aksamları sektörü izledi.

        Sektörel bazda en dikkat çekici büyüme oranı gemi, yat ve hizmetleri sektöründe kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde 318 bin dolar olan sektör ihracatı, bu yıl 19 kat artışla 6,4 milyon dolara çıktı. Benzer bir ivme ile mücevher sektörü de 560 bin dolar olan dış satımını yüzde 219 artırarak 1,7 milyon dolar seviyesine ulaştı.

        - Lider ihracat pazarı Birleşik Krallık

        Kocaeli’deki şirketlerin yılın ilk çeyreğinde en fazla dış satım yaptığı ülke 590 milyon 959 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Birleşik Krallık'a yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 oranında sınırlı bir artış gösterdi.

        Kentin en büyük ikinci pazarı olan Slovenya'da ise yüzde 31,2'lik bir düşüş yaşandı ve ihracat 511 milyon dolar seviyesinde kaldı.

        Almanya 499,5 milyon dolarla Kocaeli’nin ihracat pazarları arasında üçüncü sırada yer alırken, bu ülkeyi 447 milyon dolarla İtalya, 361 milyon dolarla İspanya, 350 milyon dolarla Fransa takip etti.

        Yılın ilk 3 aylık döneminde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve geçen yılın aynı dönemine değişim oranları şöyle:

        ÜLKE2025 (Bin $)2026 (Bin $)Değişim (Yüzde)
        Birleşik Krallık588.143590.9590,5
        Slovenya742.398511.023-31,2
        Almanya528.986499.594-5,6
        İtalya432.014447.0853,5
        İspanya373.015361.428-3,1
        Fransa260.768350.37334,4
        Romanya268.417286.2496,6
        Belçika285.636261.571-8,4
        ABD222.626227.1122
        Fas49.434159.166222

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İran ateşkesinin dünyadaki yankıları
        ABD-İran ateşkesinin dünyadaki yankıları
        The Economist: ABD, İran'ın füze kapasitesini "hafife aldı"
        The Economist: ABD, İran'ın füze kapasitesini "hafife aldı"
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Borsada ateşkes coşkusu
        Borsada ateşkes coşkusu
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        İfade verecek
        İfade verecek
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Tam değişken fon zamanı
        Tam değişken fon zamanı
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        "Ben daha güzelim"
        "Ben daha güzelim"
        14 yıl önceki halini paylaştı
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek

        Benzer Haberler

        Orman Kütüphanesi'nde kuş sesleri eşliğinde okuma keyfi
        Orman Kütüphanesi'nde kuş sesleri eşliğinde okuma keyfi
        İstasyon Mahallesi'nin çehresi değişiyor
        İstasyon Mahallesi'nin çehresi değişiyor
        Otomobilin araçlara çarpıp, markete girdiği kaza kamerada
        Otomobilin araçlara çarpıp, markete girdiği kaza kamerada
        Başkan Ömeroğlu: "20 yıllık imar sorununu çözdük"
        Başkan Ömeroğlu: "20 yıllık imar sorununu çözdük"
        Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi inşaatı hızla yükseliyor
        Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi inşaatı hızla yükseliyor
        Kocaeli'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı