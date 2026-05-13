        Beyşehir Gölü'nde kaçak avlananlara 337 bin lira ceza

        Beyşehir Gölü'nde kaçak avlananlara 337 bin lira ceza

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, son bir ayda gerçekleştirilen denetimlerde, "yasak dönemde balık avcılığı" ve "menşe belgesiz balık satışı" yaptığı belirlenen 10 kişiye toplam 337 bin 356 lira idari para cezası uygulandı.

        Giriş: 13.05.2026 - 22:24 Güncelleme:
        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Birimi ile Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerinin av yasağı denetimleri sürüyor.

        Ekipler tarafından Beyşehir Gölü içine kaçak avlanmak amacıyla bırakılan ağlar toplanırken, kaçak avcılıkta kullanıldığı belirlenen filika, ağ, zıpkın ve çeşitli av malzemelerine de el konuldu.

        Son bir ay içinde gerçekleştirilen denetimlerde, "yasak dönemde balık avcılığı" ve “menşe belgesiz balık satışı” yaptığı belirlenen 10 kişiye toplam 337 bin 356 lira idari para cezası uygulandı.

        Denetimlerde ele geçirilen canlı balıklar yeniden göle bırakılırken, diğer balıkların ise mevzuata uygun şekilde Göl Feneri Derneği ile kamuya ait öğrenci yurtlarına bağışlandığı belirtildi.

        15 Haziran 2026 tarihinde sona erecek av yasağı süresince denetimlerin haftanın 7 günü karadan, havadan ve göl içerisinden teknelerle sürdürüleceği bildirildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

