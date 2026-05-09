Konya'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tüfek atölyesi bulunan Necati Sandal, Adaköy Mahallesi’nde alacak meselesi nedeniyle bir grupla tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilip silahla yaralanan Sandal, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sandal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, olaya karıştıkları iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
