Konya'da bisküvi kutusuna uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. İlçedeki adrese düzenlenen operasyonda, R.K'nin üzerinde ve evde yapılan aramada bisküvi kutusuna gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

