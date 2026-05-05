        Konya Haberleri Konya'da "Evlilik Eğitim Programı" başladı

        Konya'da "Evlilik Eğitim Programı" başladı

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni evli çiftlere yönelik eğitim ve nakdi destek programı başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 14:49 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesi, Konya genelinde yeni yuva kuran dar gelirli çiftlere destek olmak amacıyla, şartları sağlayan ailelere tek seferlik 30 bin lira nakdi yardım sağlarken, başvurusu onaylanan çiftler için Evlilik Eğitim Programı'nı hayata geçirdi.

        Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin destek verdiği program kapsamında, uzman eğitmenler tarafından çiftlere 8 saatlik eğitim veriliyor.

        Eğitimlerde "Evlilikte iletişim ve yaşam becerileri", "Aile hukuku", "Evlilik ve sağlık", "Peygamber Efendimizin evlilik hayatı ve örnekleri" ile "Madde kullanım riski ve bağımlılıkla mücadele" başlıklarında bilgiler aktarılıyor.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen programın açılışında, aile kurumunun korunmasının önemine işaret ederek, Belediye olarak bu süreçte çiftlerin yanında olduklarını belirtti.

        Uslu, evliliğin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İslam dünyasının özellikle nüfus olarak azaltılması yönünde hedefleri olduğunu biliyoruz. Bu şartlar altında evlenmek belki daha da vücut iktiza ediyor, farz haline geliyor. Peygamber Efendimiz 'evleniniz ve çoğalınız sizin çokluğunuzla kıyamet günü övüneceğim' buyuruyor. Biz de yerel yönetim olarak hakkından gelebileceğimiz her konuda yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

        Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal da program kapsamında verilecek eğitimlerin güçlü ve sağlıklı ailelerin oluşmasına katkı sağlayacağını aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

