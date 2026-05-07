Konya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak telefon ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 28 gümrük kaçağı cep telefonu, 1 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan L.A. ve C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

