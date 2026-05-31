        Özel bireyler aldıkları eğitimlerle meslek sahibi oluyor

        ZEHRA MELEK TUĞLU - Konya'da Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, aldıkları eğitimle hem sosyal hayata hazırlanıyor hem de istihdam imkanı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Okul Müdürü İsmail Çetin, AA muhabirine, okulun konaklama ve seyahat hizmetleri, yiyecek-içecek hizmetleri, el sanatları teknolojisi ve tarım alanlarında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

        Öğrencilerin lise diplomasıyla mezun olduklarını anlatan Çetin, "Burada 32 öğretmenimiz ve diğer yardımcı personelimizle 83 öğrencimize ilgili alanlarda en iyi mesleki becerileri kazandırıp, bundan sonraki hayatlarında bir iş sahibi olarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz." dedi.

        10. sınıfta alan seçen öğrencilerin 12. sınıfa kadar gerekli eğitimi aldığını, işletmelerde staj yaparak mesleğe hazırlandığını belirten Çetin, işletmelerin stajyer öğrencileri okul bitiminde istihdam ettiğini dile getirdi.

        - "Onları gördükçe gurur duyuyoruz"

        Okulun Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alan Şefi Muammer Arslan, öğrencilerle öğretici ve meslek kazandırıcı uygulamalar yaptıklarını söyledi.

        Mezunların yiyecek içecek alanında meslek sahibi olabildiğini belirten Arslan, şöyle konuştu:

        "Mezun olan öğrencilerimizden bölgemizdeki 5 yıldızlı otellerde, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi bünyesinde hizmet veren kafelerde çalışanlar var. Onları gördükçe gurur duyuyoruz. Engelli vatandaşlarımızın, çocuklarımızın da topluma kazandırılabileceğini görüyoruz. Çocuklarımız buraya isteyerek geliyor. Geldiklerinde gözlerindeki o heyecanı hissedebiliyoruz. Derslerin görsellerini velilerle paylaşıyoruz. Veliler ziyarete geldiğinde burada çocuklarının neler yapabildiklerini görüyor. Çocukların çoğunluğunu işe kazandırıyoruz. Bu çocuklar okula geldiklerinde birçok konuda deneyimsizdi. Yediği şeyin ismini bilmeyen çocuklarımızı meslek sahibi olacak seviyeye getiriyoruz. Bu çocuklar işlerine sahip çıkıyor, başarılı oluyor. İşe yerleştirdiğimiz çocuklardan olumlu dönüşler alıyoruz."

        - "Hem öğreniyor hem de eğleniyorum"

        Öğrencilerden Sevda Gençoğlu da okula başlarken yapamama korkusu olduğunu vurgulayarak, "Sonra alıştım. Burada kendimi çok geliştirdim. Pasta, börek, çorba ve kurabiye yapıyorum. Evde yemek yapıyorum. Her gün öğrenci arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize 120 kişilik yemek hazırlıyoruz. Pasta yapmayı çok seviyorum. Hem öğreniyor hem de eğleniyorum. Buradan mezun olunca da iş sahibi olacağım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

