Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nin tamamlanacağını duyurdu

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nin tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.



Selçuklu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, hayata geçirilen tesisin tamamlanması ile spor camiasına önemli bir altyapı kaynağının sağlanmış olunacağını belirtildi.



Açıklamada, Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nde 23 bin 514 metrekare bina alanı ve 15 bin 630 metrekare açık saha alanı, 2 yüzme havuzu, hentbol ölçeğinde kapalı spor salonu, karate, judo, cimnastik, masa tenisi, güreş, satranç, tekvando, wushu, kickboks ve okçuluk branşlarına uygun spor salonları, fitness salonu, FİFA standartlarına uygun futbol sahası, Dünya Atletizm Birliği standartlarına uygun atletizm pisti, spor müzesi, spor mağazası, seminer salonu, VIP odası, kafeterya, idari birimler ve diğer ihtiyaç alanlarıyla 1 günde toplam 3 bin 360 sporcunun spor yapma imkanı olacağı ve merkezin kendi enerjisinin yüzde 80'ini çatısında kurulacak olan güneş enerjisi panellerinden elde edeceği aktarıldı.



Açıklamada ifadesine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, merkezdeki inşaat faaliyetlerinin bitmek üzere olduğunu söyledi.



Merkezin tamamlanmasıyla genç sporcuların sayısını arttırmayı hedeflediklerini ifade eden Pekyatırmacı, şunları kaydetti:



"Buradaki hedeflediğimiz çalışmaları yaptıktan sonra inşallah olimpiyat hazırlık merkezlerine çocuklarımızı göndererek çok farklı branşlarda Konya'mızdan, Selçuklu'muzdan olimpiyatlara sporcu yetiştirme hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Binamızın LEED sertifikalı olması aslında sporcu merkezi olarak da Türkiye'ye örnek bir bina niteliğinde ortaya çıkıyor. Binamız çatısında bulunan güneş enerjisi sistemleriyle enerji ihtiyacının yüzde 80'ini kendi sisteminden karşılıyor. Yine gri su sistemiyle birlikte binamız atık üretmeyen bir bina. Lavabolarda ve duşlarda kullanılan suların arıtma sistemiyle, gri su sistemiyle geri dönüştürülmesi sayesinde hem yeşil alanların sulanmasında hem de rezervuarlarda kullanarak atık üretmeyen, kendi enerjisini kendisi üreten, çevreci, yeşil bir binayı üretiyoruz."

