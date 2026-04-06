Seydişehir'de felç geçirdiği anlaşılan hasta hava ambulansı ile sevk edildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde baş ağrısı şikayeti ile hastaneye gelen kişi, felç geçirdiği anlaşılınca hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.



Bahçelievler Mahallesinde yaşayan 78 yaşındaki Dudu Bakır evinde başına giren şiddetli ağrı nedeni ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bakır'ın Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan kontrollerde felç geçirdiği anlaşılması üzere Millet Bahçesine inen hava ambulansı ile Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



