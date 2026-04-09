Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Konya Tarım Fuarı'nı gezdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret etti.



Erbakan, KTO-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 22. Konya Tarım Fuarı'nda stantları ziyaret etti, katılımcı firmalar ve çiftçilerle görüştü.



TÜMOSAN'ın standında Konya'da üretilen traktöre binen Erbakan, tarım sektörünün paydaşlarıyla buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.





Erbakan, fuarının çiftçilere ve tüm paydaşlara hayırlar getirmesini dileyerek, "Türkiye'de tarımın da layık olduğu yere gelmesi temenni ederim. Bu vesileyle çok değerli Konya halkını, aziz milletimizi, fuara katılan firmalarımızı ve fuara gelen tüm ziyaretçilerimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bizlere ev sahipliği yapan TÜMOSAN Genel Müdürümüze ve yetkililerine, çalışanlarına da teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Ziyarette TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun da Fatih Erbakan'a, babası merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın TÜMOSAN'ın fabrika ziyaretindeki bir fotoğrafını hediye etti.



Konya Tarım Fuarı, Avrupa, Asya ve Afrika başta olmak üzere geniş bir coğrafyadan tarım sektörünün paydaşlarını bir araya getiriyor.



Uluslararası ticarete ve yeni işbirliklerine imkan sağlayan fuar, 11 Nisan'a kadar gezilebilecek.



