        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Dönüş yolundaki tatilciler Kütahya Çiniciler Çarşısı'nda yoğunluk oluşturdu

        Kurban Bayramı tatili dönüşünde, Kütahya Çiniciler Çarşısı'na uğrayan ziyaretçiler, hem alışveriş yaptı hem de çark başına geçerek çininin yapımını deneyimledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 13:02 Güncelleme:
        Kurban Bayramı tatilinin son gününde memleketlerine dönmek üzere yola çıkan vatandaşlar, güzergah üzerinde bulunan Kütahya Çiniciler Çarşısı'nda yoğunluk oluşturdu.

        İstanbul, Antalya, Bursa ve Eskişehir gibi farklı illere seyahat edenler, çarşıyı ziyaret ederek hediyelik eşyalar satın aldı.


        Ziyaretçiler, çininin yapım aşamalarını da yakından görme fırsatı buldu.

        Çarşıdan alışveriş yapan müşteriler arasında gerçekleştirilen çekilişlerle de çeşitli hediyeler dağıtıldı.


        Kütahya Çiniciler Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahraman, Kütahya çinisinin dünyaya el emeği ve göz nuruyla üretildiğini söyledi.


        Çarşımızda faaliyet gösteren birçok firmanın, Avrupa'dan ABD'ye, Orta Doğu'dan Asya'ya kadar birçok ülkeye ihracat yaptığını belirten Kahraman, "Çarşı yönetimi olarak esnafımızın yanında olmaya ve Kütahya çinisinin uluslararası alanda hak ettiği değeri görmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizde de bu kültürel mirası daha geniş kitlelere ulaştırmak istedik. Çünkü inanıyoruz ki Kütahya çinisi sadece geçmişimizin mirası değil, geleceğimizin de değeridir." ifadesini kullandı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

