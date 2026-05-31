Dönüş yolundaki tatilciler Kütahya Çiniciler Çarşısı'nda yoğunluk oluşturdu

Kurban Bayramı tatili dönüşünde, Kütahya Çiniciler Çarşısı'na uğrayan ziyaretçiler, hem alışveriş yaptı hem de çark başına geçerek çininin yapımını deneyimledi.



Kurban Bayramı tatilinin son gününde memleketlerine dönmek üzere yola çıkan vatandaşlar, güzergah üzerinde bulunan Kütahya Çiniciler Çarşısı'nda yoğunluk oluşturdu.



İstanbul, Antalya, Bursa ve Eskişehir gibi farklı illere seyahat edenler, çarşıyı ziyaret ederek hediyelik eşyalar satın aldı.





Ziyaretçiler, çininin yapım aşamalarını da yakından görme fırsatı buldu.



Çarşıdan alışveriş yapan müşteriler arasında gerçekleştirilen çekilişlerle de çeşitli hediyeler dağıtıldı.





Kütahya Çiniciler Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahraman, Kütahya çinisinin dünyaya el emeği ve göz nuruyla üretildiğini söyledi.





Çarşımızda faaliyet gösteren birçok firmanın, Avrupa'dan ABD'ye, Orta Doğu'dan Asya'ya kadar birçok ülkeye ihracat yaptığını belirten Kahraman, "Çarşı yönetimi olarak esnafımızın yanında olmaya ve Kütahya çinisinin uluslararası alanda hak ettiği değeri görmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizde de bu kültürel mirası daha geniş kitlelere ulaştırmak istedik. Çünkü inanıyoruz ki Kütahya çinisi sadece geçmişimizin mirası değil, geleceğimizin de değeridir." ifadesini kullandı.





