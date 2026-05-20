Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya Canlı Hayvan Pazarı dualarla açıldı

        Kütahya Canlı Hayvan Pazarı dualarla açıldı

        Kütahya'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününe kadar hizmet verecek Canlı Hayvan Pazarı, düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 12:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya Canlı Hayvan Pazarı dualarla açıldı

        Kütahya'da Kurban Bayramı'nın üçüncü gününe kadar hizmet verecek Canlı Hayvan Pazarı, düzenlenen törenle açıldı.

        Kütahya-Tavşanlı kara yolu üzerindeki pazarda, küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticileri kurbanlıklarını satışa çıkarmaya başladı.

        Açılış programında konuşan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, tüm İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

        Pazarın bayramın üçüncü günü saat 16.00'ya kadar hizmet vereceğini belirten Kahveci, tesisin bölgenin en donanımlı ve geniş kapsamlı canlı hayvan pazarlarından biri olduğunu söyledi.

        Kahveci, "Alanımızda büyükbaş hayvanlar için 210, küçükbaş hayvanlar için ise 260 olmak üzere toplam 470 padok bulunmaktadır." dedi.

        Canlı Hayvan Pazarı'nda yaklaşık 10 bin küçükbaş ve 1500 büyükbaş hayvanın bulunacağını ifade eden Kahveci, üretici ve vatandaşların ihtiyaçlarının düşünüldüğünü belirtti.

        Padok ücretlerinin geçen yıl ile aynı olduğunu aktaran Kahveci, "Pazarımızda sosyal tesis, mescit, kurban kontrol denetim merkezi bürosu, iki kantar ve idari bina ile tam teşekküllü şekilde hizmet vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        Neden bere taktığını açıkladı
        Neden bere taktığını açıkladı
        İşin aslı ortaya çıktı
        İşin aslı ortaya çıktı
        Samsung greve gidiyor
        Samsung greve gidiyor

        Benzer Haberler

        Tavşanlı'da 19 Mayıs futbol turnuvası gerçekleşti
        Tavşanlı'da 19 Mayıs futbol turnuvası gerçekleşti
        Kediden kaçarken park halindeki otomobile çarptılar
        Kediden kaçarken park halindeki otomobile çarptılar
        Yeşille mavinin buluştuğu Enne Barajı ve Tabiat Parkı hayran bıraktı Enne B...
        Yeşille mavinin buluştuğu Enne Barajı ve Tabiat Parkı hayran bıraktı Enne B...
        Kütahya'da ulaşım master planı için saha çalışmaları sürüyor
        Kütahya'da ulaşım master planı için saha çalışmaları sürüyor
        Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'ndan aranan şahıslara yönelik uygulama
        Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'ndan aranan şahıslara yönelik uygulama
        Kütahya'da engelsiz hayat çalıştayı
        Kütahya'da engelsiz hayat çalıştayı