Kütahya'da iki otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Y.Ş. idaresindeki 43 AHS 856 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 17'nci kilometresindeki Yoncalı Kavşağı'nda İ.Y. yönetimindeki 43 AGU 528 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

