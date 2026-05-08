Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Darende'de Anneler Günü Şenliği başladı

        Darende'de Anneler Günü Şenliği başladı

        Darende Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek Anneler Günü Şenliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 16:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Darende'de Anneler Günü Şenliği başladı

        Darende Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek Anneler Günü Şenliği başladı.

        Köprügözü Düğün Salonu arkasında gerçekleştirilen şenliğin açılışında konuşan Belediye Başkanı Alican Bozkurt, aile kurumunun ve annelerin toplum hayatındaki önemini anlattı.

        Annelerin sevgi, sabır ve fedakarlığın en güçlü temsilcisi olduğunu belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

        "Annelerimiz, ailemizin ve toplumumuzun temel direğidir. Onların emeği, duası ve fedakarlığıyla güçlü bir toplum inşa ediyoruz. Bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz Anneler Günü Şenliği’nin ilçemize, kadınlarımıza ve tüm annelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum."

        Konuşmaların ardından Bozkurt ve protokol üyeleri, kadınlar tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin sergilendiği stantları gezerek karanfil hediye etti.

        Şenlik alanında Halk Eğitim Merkezi ve Aile Destek Merkezi stantlarının yanı sıra Hulusi Efendi Vakfı Şefkat Gülleri standı ile yöresel yemek, hediyelik eşya, el sanatları, ev yemekleri ve çocuk kıyafetlerinin yer aldığı çok sayıda stant açıldı.

        Şenliğe katılanlardan Elif Çiçek, organizasyonun çok güzel olduğunu belirterek, "Anneler için unutulmaz bir şenlik oluyor." dedi.

        Katılımcılardan Sevda Karağaç ise daha önce ilçede böyle bir organizasyon görmediğini ifade ederek, "Belediye personeli girişte Anneler Günü’mü kutlayıp çiçek ve hediye verdi. Çok mutlu oldum. Değer verilmek ve böyle ince düşünülmek gerçekten güzel. Programın her aşaması özenle hazırlanmış." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"

        Benzer Haberler

        Malatya İş İnsanları Platformu "Gazze Mektupları" sergisine katıldı
        Malatya İş İnsanları Platformu "Gazze Mektupları" sergisine katıldı
        Ilıca'da 250 yıllık anıtsal karaağaç tespit edildi
        Ilıca'da 250 yıllık anıtsal karaağaç tespit edildi
        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Malatya'da öğrencilerle bir a...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Malatya'da öğrencilerle bir a...
        Mini Dünya Kupası'nda kardeşlik kazandı: Yeşilyurt'ta uluslararası futbol c...
        Mini Dünya Kupası'nda kardeşlik kazandı: Yeşilyurt'ta uluslararası futbol c...
        Malatya'da mezarlık çevrelerinde denetim
        Malatya'da mezarlık çevrelerinde denetim
        Ölmeztoprak'tan yoğun saha mesaisi Dolu hasarını inceledi, mahalle toplantı...
        Ölmeztoprak'tan yoğun saha mesaisi Dolu hasarını inceledi, mahalle toplantı...