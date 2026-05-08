Darende'de Anneler Günü Şenliği başladı

Darende Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek Anneler Günü Şenliği başladı.



Köprügözü Düğün Salonu arkasında gerçekleştirilen şenliğin açılışında konuşan Belediye Başkanı Alican Bozkurt, aile kurumunun ve annelerin toplum hayatındaki önemini anlattı.



Annelerin sevgi, sabır ve fedakarlığın en güçlü temsilcisi olduğunu belirten Bozkurt, şunları kaydetti:



"Annelerimiz, ailemizin ve toplumumuzun temel direğidir. Onların emeği, duası ve fedakarlığıyla güçlü bir toplum inşa ediyoruz. Bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz Anneler Günü Şenliği’nin ilçemize, kadınlarımıza ve tüm annelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum."



Konuşmaların ardından Bozkurt ve protokol üyeleri, kadınlar tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin sergilendiği stantları gezerek karanfil hediye etti.



Şenlik alanında Halk Eğitim Merkezi ve Aile Destek Merkezi stantlarının yanı sıra Hulusi Efendi Vakfı Şefkat Gülleri standı ile yöresel yemek, hediyelik eşya, el sanatları, ev yemekleri ve çocuk kıyafetlerinin yer aldığı çok sayıda stant açıldı.



Şenliğe katılanlardan Elif Çiçek, organizasyonun çok güzel olduğunu belirterek, "Anneler için unutulmaz bir şenlik oluyor." dedi.



Katılımcılardan Sevda Karağaç ise daha önce ilçede böyle bir organizasyon görmediğini ifade ederek, "Belediye personeli girişte Anneler Günü’mü kutlayıp çiçek ve hediye verdi. Çok mutlu oldum. Değer verilmek ve böyle ince düşünülmek gerçekten güzel. Programın her aşaması özenle hazırlanmış." diye konuştu.

