        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Darende'de depremde hasar gören tarihi camiler restore ediliyor

        Malatya'nın Darende ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören tarihi camilerin ihyası için restorasyon ve güçlendirme çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede, 18. ve 19. yüzyıllarda inşa edilen ve kültürel miras niteliği taşıyan Osmanlı dönemi camilerinin aslına uygun şekilde restore edilmesi hedefleniyor.

        Bu çerçevede, ilçenin tarihi mahallelerinden Hacılar'da bulunan Sırakoz Camisi, Hacıderviş Camisi ve Heyiketeği Hacı Mehmet Camisi'nde iskeleler kurularak onarım süreci başlatıldı.

        Restorasyon çalışmalarında, yapıların tarihi dokusunun korunması amacıyla geleneksel mimari tekniklerle modern mühendislik çözümleri birlikte uygulanıyor.

        Taş ve kerpiç malzemelerin aslına uygun biçimde kullanıldığı yapılarda, depreme dayanıklılığı artırmak için çelik ve beton destekli güçlendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Depremde minaresi tamamen yıkılan Hacı Mehmet Camisi'nin minarenin özgün mimarisine sadık kalınarak yeniden taş işçiliğiyle inşa edileceği belirtildi.

        Yüklenici firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, titizlikle sürdürülen çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

        Restorasyonun ardından camilerin yeniden ibadete açılarak vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor.

        Yürütülen çalışmalarla Osmanlı dönemi eserlerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        "Kendini imha etti"
        "Kendini imha etti"
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Cinayetin ardından estetik yaptırıp yüzünü değiştirdi!
        Cinayetin ardından estetik yaptırıp yüzünü değiştirdi!
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!

        Benzer Haberler

        Sanal kumarın "zindana" çevirdiği hayatını Yeşilay sayesinde geri kazandı
        Sanal kumarın "zindana" çevirdiği hayatını Yeşilay sayesinde geri kazandı
        Malatya'da ortaokul öğrencileri elektrikli araç bataryalarının yanmasını ön...
        Malatya'da ortaokul öğrencileri elektrikli araç bataryalarının yanmasını ön...
        Malatya Yeşilyurt Spor Başkanı Ayhan'dan Kilis 1984 maçı öncesi taraftardan...
        Malatya Yeşilyurt Spor Başkanı Ayhan'dan Kilis 1984 maçı öncesi taraftardan...
        Devremde yıkılan evin temelinde ceset bulunmuştu: Cinayet davasında 2 sanığ...
        Devremde yıkılan evin temelinde ceset bulunmuştu: Cinayet davasında 2 sanığ...
        Cansız bedeni 10 yıl sonra bağ evinde bulunmuştu: 2 sanığa müebbet hapis
        Cansız bedeni 10 yıl sonra bağ evinde bulunmuştu: 2 sanığa müebbet hapis
        Cemil Çiçek: "Özal Türkiye'ye çağ atlattı, üç temel özgürlükle dönüşüm sağl...
        Cemil Çiçek: "Özal Türkiye'ye çağ atlattı, üç temel özgürlükle dönüşüm sağl...