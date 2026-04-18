Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Sanal kumarın "zindana" çevirdiği hayatını Yeşilay sayesinde geri kazandı

        Sanal kumarın "zindana" çevirdiği hayatını Yeşilay sayesinde geri kazandı

        YETER ERDİNE - Malatya'da uzun yıllardır oynadığı sanal kumardan Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) desteğiyle kurtulan C.A hayatına yeni bir sayfa açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 11:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanal kumarın "zindana" çevirdiği hayatını Yeşilay sayesinde geri kazandı

        YETER ERDİNE - Malatya'da uzun yıllardır oynadığı sanal kumardan Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) desteğiyle kurtulan C.A hayatına yeni bir sayfa açtı.

        C.A (36), AA muhabirine, 2013 yılında Ankara'da gittiği maçta tribündeki bir kişinin gol olduktan sonra para kazandığını söylemesi üzerine sanal kumarla tanıştığını anlattı.

        Maç sonrasında sanal kumarla ilgili araştırmalar yaptığını, sanal bahis sitelerine üye olduğunu, küçük miktarda yatırdığı paraların zamanla giderek büyüdüğünü belirten C.A "Krediler, maaş hepsini kullanarak bu kaybettiğim miktarları çıkarmaya çalıştım ama her seferinde daha fazla büyük bir borç batağına battım." dedi.

        Kumar nedeniyle eşiyle, çocuğuyla, anne, babasıyla ve iş arkadaşlarıyla ilişkilerinin bozulduğunu dile getiren C.A, hayatında sadece kumarın olduğunu, gerçek hayattan koptuğunu ifade etti.

        Kumarda yaşadığı en son kaybın ailesini sarstığını ve eşinin "Artık bunun bizim hayatımızda olmaması gerekiyor, bunun bir çözüm yolunu bulmalısın" dediğini kaydeden C.A, inanmayarak, günü kurtarmak amacıyla bir kamu hastanesinde psikoloğa gittiğini, onun da kendisini YEDAM'a yönlendirdiğini aktardı.

        YEDAM 115 hattını arayarak randevu oluşturduğunu söyleyen C.A, şöyle konuştu:

        "O psikoloğa sürekli dua ediyorum. Çünkü o bana YEDAM'dan bahsetti. İlk görüşmemde aslında tedirgindim ve hala inancım yoktu. Sadece o an eşimin o isteğini yerine getirme amacıyla gelmiştim. İlk geldiğimde çok zorlanmıştım. Bunun bir bağımlılık olduğunu, bir hastalık olduğunu hiçbir zaman kendime konduramamıştım ve hiçbir zaman da bunu kabullenememiştim. İlk zamanlar zorlandım ancak bağımlılığı kabullendikten sonra profesyonel bir ekip hayatımı kolaylaştırdı. Karşınızda herhangi bir yargılayıcı tavır olmayacağını bilerek bir şeyleri anlatmak insanı çok rahatlatıyor. Ben ilk haftalardaki ilk görüşmemden sonra bir sonraki görüşmeyi o kadar çok iple çekiyordum ki. Çünkü gideceksiniz bir şeyler anlatacaksınız. O hafta boyunca yaşadığınız şeyleri anlatacaksınız ve karşınızda bunu yadırgamayan, buna profesyonel bir bakış açısıyla yaklaşan bir kişi olduğunu bilmek insana müthiş derecede rahatlık veriyor. Şu anda bir yıl 7 aydır ben temizim. Herhangi bir kayma yaşamadım. 5 ay sonra 2 yılımı dolduracağım. Bağımsız yaşamanın mutluluğunu, heyecanını belki kelimelerle anlatamam ama bunu çok derin duygularla hissediyorum. Bu yol çok kolay bir yol değil ama imkansız bir yol da değil. Eğer bu bir bağımlılıksa, bu bir kanserse, bunun tedavisi de sadece YEDAM'dır. Başka hiçbir yerde çözüm aramaya gerek yok."

        Kimsenin kumar illetine düşmemesini temenni eden C.A, bağımlılığı olanların YEDAM'a başvurmasını önerdi.

        - Tuvalde bir hayat ağacı

        YEDAM'da görevli psikolog Hande Alaçık ise bağımlılıkla ilgili destek almak isteyenlerin 115 numaralı hattan kendilerine ulaşabileceğini belirterek, "Bu hattan bize ulaşanların karşılarına sosyal hizmet uzmanı ve psikologlar çıkıyor. Danışanlar istedikleri bütün bilgileri sorabilirler. Danışmanlık süreci gizlilik esaslı ilerliyor. Danışan bilgileri, kurum, kuruluş üçüncü kişilerle paylaşılmıyor." bilgilerini verdi.

        Alaçık, YEDAM'da tuvale bir hayat ağacı resmi yaptıklarını, revizyon sürecini tamamlayan her danışanın bu ağaca parmak izlerini bıraktığını söyledi.

        Bu izlerin onların hayata tekrar tutunuşu ve mücadelesini simgelediğini vurgulayan Alaçık, "Biz de bunları görselleştirmekten oldukça keyif duyuyoruz. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde kumar, alkol, madde, internet ve tütün bağımlılığına yönelik ücretsiz destek sağlıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        "Kendini imha etti"
        "Kendini imha etti"
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Cinayetin ardından estetik yaptırıp yüzünü değiştirdi!
        Cinayetin ardından estetik yaptırıp yüzünü değiştirdi!
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!

