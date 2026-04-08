Kale'de ortaokullar arası futbol turnuvası başladı

Malatya'nın Kale ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen ortaokullar arası futbol turnuvası başladı.





Kale Kaymakamlığı koordinesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva, 48 öğrencinin katılımıyla başladı.



Gençlerin sosyal yönlerinin geliştirilmesi, sağlıklı iletişim kurabilmeleri ve rekabet duygusu içerisinde yardımlaşmanın ön plana çıkarılması amacıyla düzenlenen turnuva, 15 gün devam edecek.



Müsabakalar sonucu şampiyon olan takıma kupa ve madalyaları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda verilecek.

