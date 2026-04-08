        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

        Malatya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Giriş: 08.04.2026 - 21:08 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, Malatya, İstanbul, Tekirdağ ve Erzincan'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyon kapsamında, örgütün güncel ve finans yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, aralarında sözde "bölge mesulü", "il finans sorumlusu" ve "il eğitim sorumlusu" gibi konumlarda bulunan 23 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilere ait 24 ikamet ve 8 iş yerinde yapılan aramalarda, terör örgütünün elebaşına ait kitap ve video kasetler, 33 bin 301 ABD doları, 15 bin 100 avro, 450 riyal ve 169 bin 500 lira ile yasaklı yayınlar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 10'u tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        MGK toplantısı sona erdi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube'dan 15 yaş altı açıklaması
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Malatya'da devrilen otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı
        Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 10 tutuklama
        Malatya'da "Polis Haftası" etkinliği başladı
        Malatya'da nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kale'de ortaokullar arası futbol turnuvası başladı
        Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bağımsız üyesi Ergül Günaydın AK Pa...
