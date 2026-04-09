Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da depremde 7 kişinin öldüğü otele ilişkin davanın duruşmasına devam edildi

        Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan ve 3'ü çocuk 7 kişinin öldüğü Beydağı Otel'e ilişkin davada 5 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 12:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da depremde 7 kişinin öldüğü otele ilişkin davanın duruşmasına devam edildi

        Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan ve 3'ü çocuk 7 kişinin öldüğü Beydağı Otel'e ilişkin davada 5 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

        Sanık avukatları, bilirkişi raporunun gelmesinin beklenmesini, otel bölgesinin bulunduğu alanın rezerv alana girdiğini bu nedenle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden güncel zemin etüt raporlarının istenmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, güncel zemin etüt raporu istenmesinin reddine ve bilirkişi raporlarının beklenmesine hükmederek duruşmayı 9 Temmuz'a erteledi.

        Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat depremlerinde yıkılan, 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği Beydağı Otel'e ilişkin 5 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
