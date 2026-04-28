Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı. S.Ö. (77) idaresindeki 44 FA 804 plakalı traktör, Erkenek Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan traktör sürücüsü, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.