Ulaşım Festivali Malatya'da başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından organize edilen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan Ulaşım Festivali (UFEST) Malatya'da başladı.



Turgut Özal Üniversitesinin Yeşilyurt yerleşkesinde bugün başlayan festivalde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bakanlığa bağlı kurumlar, sundukları hizmetleri, teknolojik yenilikleri ve projeleri gençlere tanıtıyor.



Festival, kariyer fırsatları, etkileşimli etkinlikler ve ilham verici söyleşiler aracılığıyla gençlere ulaştırma ve haberleşme vizyonunu bütünleşik bir deneyim alanı sunuyor.



Festivalde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Posta ve Telgraf Teşkilatı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ yer alıyor.



Festival 8 Mayıs'ta sona erecek.

