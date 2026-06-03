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        Alaşehir Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı

        Alaşehir Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 11:27 Güncelleme:
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        Alaşehir Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı

        Alaşehir Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisi açıldı.

        Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserler sergilendi.

        Açılış töreninde konuşan Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Aktaş, bu dönemde 269 kurs açıldığını ve 5 bin 704 kursiyere eğitim verildiğini söyledi.

        Sergide, emekli öğretmen Hüsniye Tüylü'nün yaklaşık altı ayda 7 bin 600 motif kullanarak hazırladığı Atatürk portresi dikkat çekti.

        Etkinliğe Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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