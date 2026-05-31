        Manisa Haberleri "Manisa Tarzanı" Ahmet Bedevi mezarı başında anıldı

        "Manisa Tarzanı" Ahmet Bedevi mezarı başında anıldı

        Manisa'yı yeşillendirmek için ömrünü doğaya adayan ve "Manisa Tarzanı" olarak tanınan İstiklal Madalyası sahibi Ahmet Bedevi, vefatının 63. yılında anıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri" etkinlikleri kapsamında Bedevi'nin kabrinin bulunduğu Çatal Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

        Törende Bedevi için dualar okundu, mezarına karanfiller bırakıldı.

        Burada konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ahmet Bedevi'nin doğa sevgisi ve çevre bilincinin bugün de yaşamaya devam ettiğini belirtti.

        Etkinliğe dağcılık ve doğa kulüplerinin üyeleri ile vatandaşlar da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

