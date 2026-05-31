Manisa'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Bülent Hızıloğlu (45) idaresindeki 64 ACC 862 plakalı hafif ticari araç, gece saatlerinde Horzumkeserler Mahallesi Delikyar mevkisinde yoldan çıkarak uçuruma devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Hızıloğlu'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

