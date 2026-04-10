Manisa'da çiftçilerin zirai don mesaisi

Manisa'nın Demirci ilçesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesiyle badem üreticileri, bahçelerinde zirai dona karşı korumak için dumanlama yönetimiyle çalışma başlattı.



İlçede 900-1000 rakıma yakın bölgelerdeki badem bahçelerinde, ağaçların çiçeklenme ve filizlenme döneminde soğuktan zarar görmemesi için üreticiler seferber oldu.



11 Nisan'a kadar sürmesi beklenen dondurucu soğuklara karşı çiftçiler, tarlalarına yerleştirdikleri saman balyaları ve badem kabuklarını yakarak dumanlama yöntemiyle ağaçlarını korumaya çalışıyor.



Çiftçiler akşam başlattıkları dumanlama çalışmalarını sabahın ilk saatlerine kadar sürdürüyor.



İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, bahçelerinde zirai donla mücadeleden çiftçileri ziyaret ederek, soğuk hava dalgası süresince dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi paylaştı.



Şenyurt, yaptığı açıklamada, 2025 yılında da ülke genelinde zirai don yaşandığını söyledi.



Bakanlığın bu duruma kayıtsız kalmayarak 2025 yılında çiftçilere destekleme verdiğini belirten Şenyurt, şöyle konuştu:





"Yine aynı tarihlerdeyiz ve meteoroloji verilerine göre zirai don riski bulunuyor. Bizde İlçe Tarım Müdürlüğü olarak çiftçilerimize zirai don uyarısında bulunduk. Yapılan çalışmaları yerinde takip etmek için sahaya indik. Çiftçilerimiz tarlalarına zirai dona karşı dumanlama sistemi tedbir alıyorlar. İnşallah bu sezon herhangi bir doğal afet yaşamadığımız bir yıl olur. İlçemizde 14 bin dekar badem üretim alanımız var. Meyve veren ağacımız 200 bin civarında. Arkadan yetişen 400 bin adet de badem ağacımız mevcut. Ürün rekoltemizi 500 ton olarak bekliyoruz."



Oyukarkası mevkisinde, 250 dönümlük arazide 5 bin badem ağacıyla üretim yapan İsmail Hakkı Sular da dumanlama yönetimin donla mücadele de en etkili yöntemlerden biri olduğunu ifade etti.



Ağaçları dona karış korumak için tüm üreticilerin sefer olduğunu dile getiren Sular, "Dumanlama yönetimi 1 veya 1,5 derece sıcaklığın yükselmesini sağlıyor. Geçen yıl ülkemiz genelinde zirai don sebebiyle kayıp yaşadık. Bu yıl biraz daha dikkatli ve tedbirli hareket ediyoruz. Sigortamızı da yaptırdık. TARSİM sigortamızı yaptırdığımız halde tedbiri elden bırakmıyoruz. Meteorolojinin açıkladığı verilere göre bölgemizde bu gece ve yarın gece don riski yüksek. Dumanlama yöntemi ile meyveye dönme aşamasında olan bademlerimizi korumaya almaya çalışıyoruz." dedi.

