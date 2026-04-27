Manisa'da çıkan ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.





Ören Mahallesi'nde İbrahim Bilgin'e ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Mahalle sakinleri, ekipler gelinceye kadar evde bulunan 4 kişiyi ve ahırda bulunan hayvanları tahliye etti.



Bölgeye sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci itfaiye ekipleri, Demirci Orman İşletme Müdürlüğü ve sağlık ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.



Yangında dumandan etkilenen Fadime Nur Bilgin (18), ambulansla Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Mahalle sakinleri de römorklarla itfaiye araçlarına su takviyesinde bulundu.



Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.



Bilgin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

