Manisa'da elektrik direğinin devrilmesi sonucu işçi öldü
Manisa'nın Akhisar ilçesinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu hatta söküm çalışması yapan işçi yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu hatta söküm çalışması yapan işçi yaşamını yitirdi.
Doğankaya Mahallesi'nde, yürütülen yenileme projesi kapsamında eskiyen elektrik direklerinin sökümü için çalışma başlatıldı. Bu esnada elektrik direği devrildi, hata söküm çalışması yapan işçi C.S. de yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.