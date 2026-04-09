        Manisa'da FETÖ operasyonunda 24 şüpheli tutuklandı

        Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 13:01 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen, aralarında sözde il imamı, bölge sorumluları, eğitim, kadın ve mali yapılanma sorumlularının da bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        İl genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 44 şüpheli yakalandı. Aramalarda yaklaşık 22 milyon 500 bin lira, altın, avro, dolar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 20'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        Peruğunu çıkardı
        Peruğunu çıkardı
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Uyuşturucu satıcısına 15 yıl hapis
        Uyuşturucu satıcısına 15 yıl hapis
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Beşiktaş seriye hasret kaldı
        Beşiktaş seriye hasret kaldı

        Benzer Haberler

        Manisa Büyükşehir'den Dünya Romanlar Günü'ne özel kutlama
        Manisa Büyükşehir'den Dünya Romanlar Günü'ne özel kutlama
        Depremde hasar gören caminin restorasyonuna başlandı
        Depremde hasar gören caminin restorasyonuna başlandı
        Minikler trafiği eğlenerek öğrendi
        Minikler trafiği eğlenerek öğrendi
        Başkan Şimşek talepleri yerinde dinliyor
        Başkan Şimşek talepleri yerinde dinliyor
        Meyve üreticilerine ateş yanıklığı uyarısı
        Meyve üreticilerine ateş yanıklığı uyarısı
        Vali Özkan'dan Manisa Gazeteciler Cemiyetine kutlama
        Vali Özkan'dan Manisa Gazeteciler Cemiyetine kutlama