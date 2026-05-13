        Soma maden şehitleri yürüyüşle anıldı

        Soma maden şehitleri yürüyüşle anıldı

        Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi için anma yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 17:58 Güncelleme:
        Soma maden şehitleri yürüyüşle anıldı

        Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi için anma yürüyüşü yapıldı.

        Belediye Meydanı'nda bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve madenci yakınları, şehit madencilerin adlarının yer aldığı pankartı taşıyarak sloganlar eşliğinde Beşyol Kavşağı'ndaki Madenci Anıtı'na yürüdü.

        Yürüyüşün ardından hayatını kaybeden 301 madenci için saygı duruşunda bulunuldu.

        Burada düzenlenen anma programında konuşan Özgür Özel, Soma faciasında yaşamını yitiren madencileri rahmetle andı.

        Madenci yakınlarının acılarını toplumsal mücadeleye dönüştürdüğünü belirten Özel, "Bu ailelere, yasa, acıya karşı nasıl ayakta durulur, kendi acısından toplumsal mücadele, toplumsal farkındalık nasıl yaratılır hepimize öğrettikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

        Özel, "Biz Soma'nın kaderini nasıl değiştirdiysek, Soma'nın yerelde kaderine el koyduysak, hiç ayrılmadan, ayrı düşmeden yapılacak ilk seçimlerde AK Parti'nin kara düzenini değiştireceğiz. Bu rejimi yerle bir edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Halkın iktidarını kurmanın halkın koluna girmekle olacağını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

        "Bir daha hiçbir madenci, madenlerde 150 yıl öncesinin şartlarında çalışmasın, hayatını kaybetmesin diye, Türkiye ucuz ölümler ülkesi olmasın diye mücadele ediyoruz. Dağın başındaki bir otelde 76 can yanmasın diye, olmadık yerde biraz daha fazla para kazansınlar diye atılan imzalarla toprağın altında canlar hayatını kaybetmesin diye, kimse birileri daha çok para kazanacak diye bedavadan ölmesin diye, emek en yüce değer olarak hakkını alsın diye, emekçi en yüce insan hak ettiği yerde dursun diye Soma'da bir kez daha hep beraber kararlılıkla, sabırla ve dirençle birlikteyiz."

        Konuşmanın ardından Özel, madenci bareti takarak Madenci Anıtı'na karanfil bıraktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        Çarpışan TIR'lar alev aldı, sürücüler can verdi!
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        39 il için sağanak uyarısı
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
