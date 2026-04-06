Mardin'de anneler madde bağımlılığı konusunda bilgilendirildi

Mardin'de jandarma, anneleri madde bağımlılığı konusunda bilgilendirdi.



İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik merkez ve ilçelerde düzenlenen eğitim programları kapsamında anne ve anne adaylarına madde bağımlılığıyla ilgili eğitim verildi.



Eğitimlerde, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak annelerin bu mücadeledeki rolüne ve gençlerin uyuşturucudan korunmasında aile desteğinin önemine dikkat çekildi.



Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik faaliyetlerin kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

