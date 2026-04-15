Mardin'de damızlık koyun-keçi ile arı yetiştiricileri birliklerine ekipman desteği verildi

Mardin'de Kırsal Alanlarda Mevsimlik Tarımsal Kapasitelerin Güçlendirilmesi Projesi (INSURE) kapsamında Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile Arı Yetiştiricileri Birliğine ekipman desteği verildi.



Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türk Kızılay uygulama ortaklığında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde, Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle hazırlanan, Adana, Bursa, Hatay, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da yürütülen proje kapsamında Türk Kızılay Mardin Toplum Merkezi'nde tören düzenlendi.



Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Bekir Yücel Tanrıkulu, yetiştiricilerin birçok alanda desteklendiğini söyledi.



Kırsal alanda tarım işçilerinin istihdamına yönelik birçok program olduğunu anlatan Tanrıkulu, "Sayın Bakanımız ile 2024 yılında bir hayvancılık vizyonu ortaya konuldu. Bununla ilgili birçok proje ve çalışma hayata geçirildi. Bu vizyon projelerle hem büyükbaş hem küçükbaş hayvan varlığımızda artışlar meydana geldi. Son 3 senede büyükbaş hayvan varlığımız 17,5 milyona, küçükbaş hayvan varlığımız 58,5 milyon başa ulaştı. Bu bizim için sevindirici. Bu proje ile de bu vizyona uygun bir proje hayata geçirilmiş oldu." diye konuştu.



Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammet Gümüş de ekipmanların hibe olarak verildiğini aktardı.



Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörü Eda Çok Öztürk de projenin bir parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, ellerinden geldikçe daha fazla birliğe destek olmayı istediklerini ifade etti.



UNDP temsilcisi ve program yöneticisi Arzu Karaarslan Azizoğlu da proje hakkında bilgi verdi.



Konuşmaların ardından Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Arı Yetiştiricileri Birliği yöneticileri ile sözleşme imzalandı, ekipmanlar teslim edildi.

