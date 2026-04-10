Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü Midyat'ta kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü Mardin'in Midyat ilçesinde kutlandı.





Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Daha sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Hacı Kasım Altunkaya Camisi'nde şehitler için cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, mevlit okundu ve dua edildi.





Cami çıkışında vatandaşlara lokma dağıtıldı.





Program kapsamında şehit polislerin kabirleri ziyaret edilerek dualar okundu.



Camide düzenlenen programa Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz, kurum amirleri, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

