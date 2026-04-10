Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Mardin Haberleri

        Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü Midyat'ta kutlandı

        Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü Mardin'in Midyat ilçesinde kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 16:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Hacı Kasım Altunkaya Camisi'nde şehitler için cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, mevlit okundu ve dua edildi.


        Cami çıkışında vatandaşlara lokma dağıtıldı.


        Program kapsamında şehit polislerin kabirleri ziyaret edilerek dualar okundu.

        Camide düzenlenen programa Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz, kurum amirleri, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Transit vize sorunu çözüldü
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Yasak aşk cinayetinde 2 kadına büyük ceza!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Beşiktaş çıkış peşinde!

        Benzer Haberler

        Dicle Elektrik gönüllülerinden öğrencilere umut olan destek
        Kanser tedavisi gören iki kardeş, 1 saat arayla yaşamını yitirdi
        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        AVM'de yürüyen merdivene eli sıkışan çocuğun parmağı koptu
        Mardin'de silah ve tarihi eser operasyonu: 3 tutuklama
        Şehit aileleri Mardin'de buluşuyor
